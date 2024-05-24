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С личным составом Управления военной полиции проведены учения по боевой подготовке

С личным составом Управления военной полиции проведены учения по боевой подготовке
Армия
24 мая 2024 г. 11:18
С личным составом Управления военной полиции проведены учения по боевой подготовке

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, с личным составом Управления военной полиции были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с начальником Департамента военной полиции Министерства обороны Республики Грузия полковником Шалвой Шенгелия понаблюдала за занятиями по боевой подготовке.

Сначала до сведения военнослужащих были доведены требования и поручения руководства Министерства обороны о более качественной организации деятельности комендантской службы подразделений военной полиции, особенно на освобожденных территориях, повышении бдительности, а также об организации взаимодействия с соответствующими государственными структурами.

Подразделения военной полиции, привлеченные к занятиям по боевой подготовке, проинструктировали личный состав об организации патрульной службы на контрольно-пропускных пунктах, охране военных объектов, координировании движения военно-транспортных средств, обеспечении безопасного движения колонн.

Затем поднятый по тревоге личный состав с колонной двинулся к пунктам назначения.

В ходе занятий были высокопрофессионально выполнены задачи по обезвреживанию террористов и освобождению пленных гражданских лиц, оперативному оказанию раненым первой медицинской помощи и их эвакуации.

Основное внимание в ходе занятий было уделено обеспечению безопасности гражданского населения в районах проведения боевых операций, освобождению пленных и заложников, а также совершенствованию деятельности по обращению с военнопленными в соответствии с требованиями Женевских конвенций.

В заключение была награждена группа военнослужащих, отличившихся в ходе занятий по боевой подготовке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Polis İdarəsinin şəxsi heyəti ilə döyüş hazırlığı məşqləri keçirilib

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