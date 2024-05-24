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Представители Минобороны Азербайджана встретились с высокопоставленными офицерами НАТО

Представители Минобороны Азербайджана встретились с высокопоставленными офицерами НАТО Командование объединенных сил союзников в Брюнсюме (JFCBS) провела экспертно-штабную встречу с участником программы НАТО "Партнерство ради мира", Азербайджаном.
Армия
24 мая 2024 г. 15:37
Представители Минобороны Азербайджана встретились с высокопоставленными офицерами НАТО

Представители министерства обороны Азербайджана в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" провели экспертно-штабную встречу в Командовании объединенных сил союзников в Брюнсюме (JFCBS).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице JFCBS в социальной сети "Х".

"Представители отдела международного сотрудничества министерства обороны Азербайджана встретились со своими коллегами из JFCBS, Верховным главнокомандованием ОВС НАТО в Европе и Международным военным штабом НАТО, чтобы оценить практические аспекты военного сотрудничества последних лет и наметить планы на будущее.

Подобные партнерские отношения очень важны для деятельности НАТО, диалог и военное сотрудничество между двумя партнерами продолжатся", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Representatives of Azerbaijani Defense Ministry meet with NATO’s high-ranking officers
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri NATO-nun yüksək rütbəli zabitləri ilə görüşüb

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