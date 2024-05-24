Представители Минобороны Азербайджана встретились с высокопоставленными офицерами НАТО
Представители Минобороны Азербайджана встретились с высокопоставленными офицерами НАТОКомандование объединенных сил союзников в Брюнсюме (JFCBS) провела экспертно-штабную встречу с участником программы НАТО "Партнерство ради мира", Азербайджаном.
Представители министерства обороны Азербайджана в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" провели экспертно-штабную встречу в Командовании объединенных сил союзников в Брюнсюме (JFCBS).
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице JFCBS в социальной сети "Х".
"Представители отдела международного сотрудничества министерства обороны Азербайджана встретились со своими коллегами из JFCBS, Верховным главнокомандованием ОВС НАТО в Европе и Международным военным штабом НАТО, чтобы оценить практические аспекты военного сотрудничества последних лет и наметить планы на будущее.
Подобные партнерские отношения очень важны для деятельности НАТО, диалог и военное сотрудничество между двумя партнерами продолжатся", - говорится в сообщении.
JFCBS hosted an Expert Staff Meeting with Azerbaijan , member of NATO’s Partnership for Peace-Programme ️
Representatives of the International Cooperation Branch of the Ministry of Defence met their counterparts from JFCBS, SHAPE and NATO’s International Military Staff to… pic.twitter.com/1VPFDZKHU0
— NATO Joint Force Command Brunssum - JFCBS (@NATOJFCBS) May 24, 2024