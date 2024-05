Представители Минобороны Азербайджана встретились с высокопоставленными офицерами НАТО

Представители министерства обороны Азербайджана в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" провели экспертно-штабную встречу в Командовании объединенных сил союзников в Брюнсюме (JFCBS).

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице JFCBS в социальной сети "Х".

"Представители отдела международного сотрудничества министерства обороны Азербайджана встретились со своими коллегами из JFCBS, Верховным главнокомандованием ОВС НАТО в Европе и Международным военным штабом НАТО, чтобы оценить практические аспекты военного сотрудничества последних лет и наметить планы на будущее.

Подобные партнерские отношения очень важны для деятельности НАТО, диалог и военное сотрудничество между двумя партнерами продолжатся", - говорится в сообщении.