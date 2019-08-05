ОБСЕ проведет еще один мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 6-го августа 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анжей Каспршик и его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя, Геннадий Петрика и Огнйен Йович.