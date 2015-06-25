Обнаружены тела двух пропавших без вести военнослужащих минобороны Азербайджана

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Обнаружены тела двух пропавших без вести военнослужащих министерства обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны.

Как сообщили в министерстве, поиски двух сверхсрочников - младшего сержанта Мусаева Мусы Сабир оглу и младшего сержанта Йолчуева Турала Сахиб оглу, заблудившихся на государственной границе Азербайджан-Армения - на территории Газахского района в горно-лесной полосе, проводились при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Их тела были обнаружены 25 июня на противоположной стороне линии соприкосновения на заминированном участке. В результате предпринятых мер тела погибших передали в соответствующие органы.