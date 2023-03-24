МО: Незаконное прокладывание дорог в Карабахском экономическом районе недопустимо

Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают вести противоправную деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают вести противоправную деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Как Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана, установлен факт прокладывания новой дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу к северу от дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу с привлечением инженерной и специальной техники в целях осуществления военных перевозок на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований.

"Осуществление армянской стороной незаконной деятельности в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что является грубым нарушением положений трехстороннего заявления, а также невыполнение миротворческим контингентом возложенных на него обязательств, создают предпосылки для роста напряженности в регионе.

Заявляем, что вся ответственность за возможные потери в результате подобных провокаций и незаконных действий лежит на военно-политическом руководстве официального Еревана", - говорится в сообщении.