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МО: Незаконное прокладывание дорог в Карабахском экономическом районе недопустимо

МО: Незаконное прокладывание дорог в Карабахском экономическом районе недопустимо Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают вести противоправную деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
Армия
24 марта 2023 г. 17:18
МО: Незаконное прокладывание дорог в Карабахском экономическом районе недопустимо

Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают вести противоправную деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Как Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана, установлен факт прокладывания новой дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу к северу от дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу с привлечением инженерной и специальной техники в целях осуществления военных перевозок на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований.

"Осуществление армянской стороной незаконной деятельности в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что является грубым нарушением положений трехстороннего заявления, а также невыполнение миротворческим контингентом возложенных на него обязательств, создают предпосылки для роста напряженности в регионе.

Заявляем, что вся ответственность за возможные потери в результате подобных провокаций и незаконных действий лежит на военно-политическом руководстве официального Еревана", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Laying illegal roads in the Karabakh economic region is unacceptable
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənilərin Qarabağda qanunsuz olaraq yeni yollar çəkdiyi müəyyən edilib"

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