Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с Хулуси Акаром

Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенант Керим Велиев 13 сентября встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником

Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенант Керим Велиев 13 сентября встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником Генштаба, генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической сферах и др. Было подчеркнуто, что между армиями двух стран успешно продолжается сотрудничество, опирающееся на дружеские и братские отношения.