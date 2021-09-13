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Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с Хулуси Акаром

Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с Хулуси Акаром Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенант Керим Велиев 13 сентября встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником
Армия
13 сентября 2021 г. 14:27
Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с Хулуси Акаром
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Находящийся с официальным визитом в Турции первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенант Керим Велиев 13 сентября встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником Генштаба, генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической сферах и др. Было подчеркнуто, что между армиями двух стран успешно продолжается сотрудничество, опирающееся на дружеские и братские отношения.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijan Army meets with military leadership of Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Türkiyənin müdafiə naziri ilə görüşüb

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