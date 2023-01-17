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Начальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос

Начальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев и другие должностные лица министерства посетили Н-скую воинскую часть.
Армия
17 января 2023 г. 12:56
Начальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев и другие должностные лица Министерства обороны посетили Н-скую воинскую часть.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В воинской части с наибольшим количеством новобранцев были проверены процесс приема личного состава, участие новобранцев в курсах по предварительной базовой подготовке и всестороннее обеспечение.

Генерал-полковник К.Велиев дал поручения должностным лицам о патриотическом воспитании новобранцев, строгом соблюдении требований законодательства и воинских уставов, а также уделении особого внимания вопросам организации и проведения интенсивной боевой подготовки новобранцев.

Затем руководящий состав Министерства обороны посетил воинскую часть коммандос и другие воинские части, расположенные на границе с Арменией, и понаблюдал за интенсивной горной подготовкой личного состава.

Встретившись с коммандос, проходящими подготовку в высокогорной, труднопроходимой местности, генерал-полковник К.Велиев поручил в ходе практических занятий военнослужащих уделить основное внимание методам и тактике ведения боя.

На занятиях, проводимых в дневное и ночное время, осваиваются вопросы тактической и огневой подготовки в условиях горной местности, умения преодолевать горные тропы, перевалы и вершины, и взаимодействовать с другими подразделениями.

При выполнении задач по горной подготовке войск особое внимание уделяется совершенствованию навыков личного состава по преодолению естественных препятствий в горной местности, эффективному использованию штатного оружия, в том числе беспилотников, а также умению вести бой в любых погодных условиях в дневное и ночное время c учетом боевого опыта.

Начальник Генерального штаба дал указания соответствующим должностным лицам о повышении уровня профессиональной подготовки военнослужащих, интенсивности и качества учений и занятий.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Defense Ministry leadership visits Land Forces military units
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi Ermənistanla sərhədə gedib, komandoların məşğələlərini izləyib

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