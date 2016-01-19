Начальник генштаба вооруженных сил Азербайджана примет участие на заседании НАТО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель для участия на встрече не входящих в НАТО стран, которые вносят вклад в миссию "Решительная поддержка" Военного комитета Североатлантического альянса. Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генштабов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По информации министерства, на встрече будут обсуждены вопросы военного сотрудничества, политическая обстановка и безопасность в Афганистане, изменения в оперативной ситуации, их влияние на Афганские национальные силы безопасности и другие вопросы.