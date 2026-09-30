На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3
Армия
- 30 сентября, 2026
- 17:22
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Азербайджан произвел дрон-камикадзе.
Как сообщает Report, дрон Arrow 3 производства 2026 года впервые демонстрируется на выставке ADEX 2026.
Дрон Arrow 3 способен преодолевать расстояние до 150-200 км и поражать выбранную цель.
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