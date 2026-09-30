"ADEX 2026"da ilk dəfə Azərbaycanın "Arrow 3" kamikadze dronu sərgilənib
Hərbi
- 30 sentyabr, 2026
- 16:45
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Azərbaycan kamikadze tipli dron istehsal edib.
"Report" xəbər verir ki, 2026-ci istehsalı olan "Arrow 3" dronu ilk dəfə ADEX 2026 sərgisində nümayiş olunur.
Arrow 3 dronu 150-200 km məsafəyə qədər uça bilir və seçdiyi hədəfə dəyərək həmin hədəfi məhz edir.
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