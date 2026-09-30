İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "ADEX 2026"da ilk dəfə Azərbaycanın "Arrow 3" kamikadze dronu sərgilənib

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:45
    ADEX 2026da ilk dəfə Azərbaycanın Arrow 3 kamikadze dronu sərgilənib

    Azərbaycan kamikadze tipli dron istehsal edib.

    "Report" xəbər verir ki, 2026-ci istehsalı olan "Arrow 3" dronu ilk dəfə ADEX 2026 sərgisində nümayiş olunur.

    Arrow 3 dronu 150-200 km məsafəyə qədər uça bilir və seçdiyi hədəfə dəyərək həmin hədəfi məhz edir.

    ADEX 2026da ilk dəfə Azərbaycanın Arrow 3 kamikadze dronu sərgilənib
    ADEX 2026da ilk dəfə Azərbaycanın Arrow 3 kamikadze dronu sərgilənib
    ADEX 2026da ilk dəfə Azərbaycanın Arrow 3 kamikadze dronu sərgilənib

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Kamikadze dronları Azərbaycanın silah istehsalı
    Foto
    На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3
    Foto
    Azerbaijani Arrow 3 kamikaze drone showcased at ADEX 2026
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