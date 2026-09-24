На учениях "Сила единства - 2026" артиллерия поразила цели по учебному сценарию
Армия
- 24 сентября, 2026
- 15:48
Артиллерийские подразделения в ходе совместных военных учений "Сила единства - 2026" в Азербайджане точными ударами уничтожили цели, обозначенные в сценарии как опорные пункты и укрытия террористов, а также основные военные объекты.
Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, учения продолжаются. Военнослужащие стран-участниц выполняют практические задачи по различным учебно-боевым сценариям.
"На подготовительном этапе учений военнослужащие нашей армии вместе с личным составом из Турции и Узбекистана демонстрируют профессионализм и высокий уровень боевой подготовки при выполнении поставленных задач", - говорится в сообщении ведомства.
На учениях "Сила единства - 2026" артиллерия поразила цели по учебному сценарию
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