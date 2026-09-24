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    "Birliyin Gücü – 2026": Şərti terrorçuların sığınacaqları məhv edilib

    Hərbi
    • 24 sentyabr, 2026
    • 15:37
    Birliyin Gücü – 2026: Şərti terrorçuların sığınacaqları məhv edilib

    Azərbaycanda keçirilən "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimində məşqlər uğurla davam edir.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçuları müxtəlif təlim-döyüş ssenariləri üzrə praktiki tapşırıqları icra edirlər.

    Təlimə cəlb edilən artilleriya bölmələri tərəfindən icra olunan dəqiq atəş zərbələri ilə terrorçuların dayaq məntəqələri, sığınacaqları və əsas hərbi hədəflər tam məhv edilib.

    "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təliminin hazırlıq mərhələsində ordumuzun hərbi qulluqçuları Türkiyə və Özbəkistandan olan şəxsi heyətlə birlikdə qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası zamanı peşəkarlıq və yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdirirlər", - məlumatda qeyd olunub.

    "Birliyin Gücü – 2026": Şərti terrorçuların sığınacaqları məhv edilib

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Hərbi təlimlər Birliyin Gücü–2026 hərbi təlimi
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