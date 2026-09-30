Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На полях выставки ADEX 2026 обсуждено развитие азербайджано-российских военных связей

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 22:03
    На полях выставки ADEX 2026 обсуждено развитие азербайджано-российских военных связей

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией Минобороны РФ во главе с замминистра Василием Осьмаковым.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского военного ведомства.

    Встреча состоялась в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026, организованной в Бакинском Экспо-центре.

    Стороны обсудили роль военного и военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Закир Гасанов Василий Осьмаков Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Военно-техническое сотрудничество (ВТС) Российская Федерация (РФ)
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    Azərbaycan-Rusiya hərbi əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri müzakirə olunub
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    Azerbaijan, Russia discuss military and technical cooperation
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