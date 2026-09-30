На полях выставки ADEX 2026 обсуждено развитие азербайджано-российских военных связей
Армия
- 30 сентября, 2026
- 22:03
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией Минобороны РФ во главе с замминистра Василием Осьмаковым.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского военного ведомства.
Встреча состоялась в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026, организованной в Бакинском Экспо-центре.
Стороны обсудили роль военного и военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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