На полях выставки ADEX 2026 обсуждено развитие азербайджано-российских военных связей

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией Минобороны РФ во главе с замминистра Василием Осьмаковым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского военного ведомства.

Встреча состоялась в рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026, организованной в Бакинском Экспо-центре.

Стороны обсудили роль военного и военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.