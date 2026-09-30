İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan-Rusiya hərbi əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri müzakirə olunub

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 21:23
    Azərbaycan-Rusiya hərbi əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri müzakirə olunub

    Bakı Ekspo Mərkəzində təşkil olunan "ADEX-2026" Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində ölkəmizin digər ölkələrlə hərbi-texniki əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə dair keçirdiyi görüşlər çərçivəsində Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Rusiya müdafiə nazirinin müavini Vasiliy Osmakovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Tərəflər regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında hərbi, hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlqların rolunu və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.

    Zakir Həsənov Vasiliy Osmakov Azərbaycan-Rusiya Hərbi əməkdaşlıq
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    На полях выставки ADEX 2026 обсуждено развитие азербайджано-российских военных связей
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    Azerbaijan, Russia discuss military and technical cooperation
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