На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая пограничная застава

10:24 24 мая на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана после капитального ремонта была введена в эксплуатацию пограничная застава "Алыкейханлы".

24 мая на территории пограничного отряда "Горадиз" войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана после капитального ремонта была введена в эксплуатацию застава "Алыкейханлы".

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, личному составу были переданы поздравления начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Первый заместитель начальника ГПС - начальник Генштаба генерал-лейтенант Рашад Садыгов ознакомился с созданными в административном здании погранзаставы условиями и осмотрел служебные помещения.

В пользование личного состава переданы служебные помещения, в административном здании заставы, оснащенные необходимым оборудованием, а также жилые дома.