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На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая пограничная застава

На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая пограничная застава 10:24 24 мая на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана после капитального ремонта была введена в эксплуатацию пограничная застава "Алыкейханлы".
Армия
25 мая 2024 г. 10:59
На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая пограничная застава

24 мая на территории пограничного отряда "Горадиз" войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана после капитального ремонта была введена в эксплуатацию застава "Алыкейханлы".

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, личному составу были переданы поздравления начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Первый заместитель начальника ГПС - начальник Генштаба генерал-лейтенант Рашад Садыгов ознакомился с созданными в административном здании погранзаставы условиями и осмотрел служебные помещения.

В пользование личного состава переданы служебные помещения, в административном здании заставы, оснащенные необходимым оборудованием, а также жилые дома.

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