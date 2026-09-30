Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На ADEX 2026 впервые демонстрируется турецкий пулемет CANİK M3 FALCON

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 15:56
    На ADEX 2026 впервые демонстрируется турецкий пулемет CANİK M3 FALCON

    Тяжелый авиационный пулемет CANİK M3 FALCON, разработанный турецкой оружейной компанией CANİK, впервые демонстрируется на 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставке "ADEX 2026" в Бакинском Экспо-центре.

    Как сообщает Report, пулемет разработан для обеспечения высокой огневой мощи вертолетов, легких штурмовых самолетов, морских и наземных платформ, а также беспилотных транспортных средств.

    Компания CANİK интегрировала пулемет M3 FALCON вместе с модульной монтажной системой FALCON FLEX 50 на вертолеты "Ми-17" Военно-воздушных сил Азербайджана.

    Международная военная выставка ADEX-2026 Вооружение и техника Турция
    "ADEX 2026"da Türkiyənin "CANİK M3 FALCON" ağır pulemyotu ilk dəfə nümayiş olunur
    Türkiye's CANiK showcases new heavy machine gun at ADEX 2026
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