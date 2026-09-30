На ADEX 2026 впервые демонстрируется турецкий пулемет CANİK M3 FALCON
Армия
- 30 сентября, 2026
- 15:56
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Тяжелый авиационный пулемет CANİK M3 FALCON, разработанный турецкой оружейной компанией CANİK, впервые демонстрируется на 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставке "ADEX 2026" в Бакинском Экспо-центре.
Как сообщает Report, пулемет разработан для обеспечения высокой огневой мощи вертолетов, легких штурмовых самолетов, морских и наземных платформ, а также беспилотных транспортных средств.
Компания CANİK интегрировала пулемет M3 FALCON вместе с модульной монтажной системой FALCON FLEX 50 на вертолеты "Ми-17" Военно-воздушных сил Азербайджана.
"ADEX 2026"da Türkiyənin "CANİK M3 FALCON" ağır pulemyotu ilk dəfə nümayiş olunur
Türkiye's CANiK showcases new heavy machine gun at ADEX 2026
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