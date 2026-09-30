İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "ADEX 2026"da Türkiyənin "CANİK M3 FALCON" ağır pulemyotu ilk dəfə nümayiş olunur

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:41
    ADEX 2026da Türkiyənin CANİK M3 FALCON ağır pulemyotu ilk dəfə nümayiş olunur

    Türkiyənin "CANİK" silah istehsal şirkəti tərəfindən hazırlanan "CANİK M3 FALCON" ağır pulemyotu Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən "ADEX 2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində ilk dəfə nümayiş olunur.

    "Report"un məlumatına görə, pulemyot əsasən helikopterlər, yüngül hücum təyyarələri, dəniz və quru platformaları, həmçinin pilotsuz nəqliyyat vasitələri üçün yüksək atəş gücü təmin etmək məqsədilə hazırlanıb.

    "CANİK" şirkəti "M3 FALCON" pulemyotunu modul montaj sistemi olan "FALCON FLEX 50" ilə birlikdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17" helikopterlərinə inteqrasiya edib.

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Pulemyot Türkiyə Cümhuriyyəti
    На ADEX 2026 впервые демонстрируется турецкий пулемет CANİK M3 FALCON
    Türkiye's CANiK showcases new heavy machine gun at ADEX 2026
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