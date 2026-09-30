"ADEX 2026"da Türkiyənin "CANİK M3 FALCON" ağır pulemyotu ilk dəfə nümayiş olunur
Hərbi
- 30 sentyabr, 2026
- 15:41
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin "CANİK" silah istehsal şirkəti tərəfindən hazırlanan "CANİK M3 FALCON" ağır pulemyotu Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən "ADEX 2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində ilk dəfə nümayiş olunur.
"Report"un məlumatına görə, pulemyot əsasən helikopterlər, yüngül hücum təyyarələri, dəniz və quru platformaları, həmçinin pilotsuz nəqliyyat vasitələri üçün yüksək atəş gücü təmin etmək məqsədilə hazırlanıb.
"CANİK" şirkəti "M3 FALCON" pulemyotunu modul montaj sistemi olan "FALCON FLEX 50" ilə birlikdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17" helikopterlərinə inteqrasiya edib.
На ADEX 2026 впервые демонстрируется турецкий пулемет CANİK M3 FALCON
Türkiye's CANiK showcases new heavy machine gun at ADEX 2026
Son xəbərlər
05:38
Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıbDigər ölkələr
05:13
Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilərDigər ölkələr
04:50
"The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
04:17
"Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirirDigər ölkələr
03:36
Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayırFormula 1
03:02
Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdıDigər ölkələr
02:48
Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilərDigər ölkələr
02:06
Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
01:45