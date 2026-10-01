На ADEX 2026 представлены три новых автомата производства "Азерсилах"

На выставке ADEX 2026 представлены три новых автомата производства компании "Азерсилах".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил сотрудник "Азерсилах" Атеш Джабраилов в рамках ADEX 2026.

Он отметил, что один из автоматов имеет калибр 5,56×45 мм, а два других - 7,62×39 мм.