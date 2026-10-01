Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На ADEX 2026 представлены три новых автомата производства "Азерсилах"

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 15:54
    На ADEX 2026 представлены три новых автомата производства Азерсилах

    На выставке ADEX 2026 представлены три новых автомата производства компании "Азерсилах".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил сотрудник "Азерсилах" Атеш Джабраилов в рамках ADEX 2026.

    Он отметил, что один из автоматов имеет калибр 5,56×45 мм, а два других - 7,62×39 мм.

    На ADEX 2026 представлены три новых автомата производства Азерсилах
    На ADEX 2026 представлены три новых автомата производства Азерсилах
    На ADEX 2026 представлены три новых автомата производства Азерсилах

    Международная военная выставка ADEX-2026
    Фото
    "Azərsilah"ın istehsal etdiyi üç yeni avtomat "ADEX 2026"da nümayiş olunur
    Фото
    Azersilah debuts new rifles
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    MiniBoss

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