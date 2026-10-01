На ADEX 2026 представлены три новых автомата производства "Азерсилах"
Армия
- 01 октября, 2026
- 15:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На выставке ADEX 2026 представлены три новых автомата производства компании "Азерсилах".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил сотрудник "Азерсилах" Атеш Джабраилов в рамках ADEX 2026.
Он отметил, что один из автоматов имеет калибр 5,56×45 мм, а два других - 7,62×39 мм.
Фото
Фото
Последние новости
17:24
В крупном ДТП в КНР погибли шесть человек, четверо раненыДругие страны
17:24
В Азербайджане создана новая компания с участием SOCARЭнергетика
17:22
Фото
В Гяндже число отравившихся школьников достигло 7 - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
17:14
ANAMA: В сентябре от мин очищено более 6 тыс. га освобожденных территорийВнутренняя политика
17:08
На маршруте Баку–Тбилиси–Баку будут выполняться 4 рейса ежедневноИнфраструктура
17:04
Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах из-за ухудшения погодыПроисшествия
17:01
Финляндия выделит кредит в размере 50 млн евро на восстановление УкраиныДругие страны
16:52
Нигяр Рамазанова: Действия CSI негативно влияют на мирный процесс между Баку и ЕреваномВнешняя политика
16:52
Фото