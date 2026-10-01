"Azərsilah"ın istehsal etdiyi üç yeni avtomat "ADEX 2026"da nümayiş olunur
Hərbi
- 01 oktyabr, 2026
- 15:10
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"Azərsilah"ın istehsal etdiyi üç yeni avtomat "ADEX 2026" sərgisində nümayiş olunur.
"Report"un məlumatına görə, bunu "ADEX 2026" çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında "Azərsilah"ın əməkdaşı Ataş Cəbrayılov deyib.
O qeyd edib ki, həmin silahlardan biri 5,56×45 mm, digər ikisi isə 7,62×39 mm çaplı avtomatlardır.
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