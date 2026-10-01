İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Azərsilah"ın istehsal etdiyi üç yeni avtomat "ADEX 2026"da nümayiş olunur

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:10
    Azərsilahın istehsal etdiyi üç yeni avtomat ADEX 2026da nümayiş olunur

    "Azərsilah"ın istehsal etdiyi üç yeni avtomat "ADEX 2026" sərgisində nümayiş olunur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "ADEX 2026" çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında "Azərsilah"ın əməkdaşı Ataş Cəbrayılov deyib.

    O qeyd edib ki, həmin silahlardan biri 5,56×45 mm, digər ikisi isə 7,62×39 mm çaplı avtomatlardır.

    Azərsilahın istehsal etdiyi üç yeni avtomat ADEX 2026da nümayiş olunur
    Azərsilahın istehsal etdiyi üç yeni avtomat ADEX 2026da nümayiş olunur
    Azərsilahın istehsal etdiyi üç yeni avtomat ADEX 2026da nümayiş olunur

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərsilah Müdafiə Sənayesi Holdinqi QSC Silah-sursat
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    На ADEX 2026 представлены три новых автомата производства "Азерсилах"
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    Azersilah debuts new rifles
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