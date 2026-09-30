На ADEX 2026 представлено турецкое военное транспортное средство PAMİR 4x4

Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе Другие страны

Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний Другие страны

Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6 Другие страны

Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс Другие страны

The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля Другие страны

В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1" Формула 1

Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия Другие страны

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