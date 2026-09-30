На ADEX 2026 представлено турецкое военное транспортное средство PAMİR 4x4
Армия
- 30 сентября, 2026
- 15:33
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Тактическое колесное транспортное средство PAMİR 4x4, произведенное турецкой компанией BMC, продемонстрировано на 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2026" в Бакинском Экспо-центре.
Как сообщает Report, транспортное средство представляет собой многоцелевую тактическую бронированную машину, предназначенную для перевозки грузов и личного состава.
Оно оснащено камуфляжной окраской, современными системами освещения и прочной конструкцией передней решетки для безопасной перевозки личного состава и грузов в сложных условиях местности.
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