Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На ADEX 2026 представлено турецкое военное транспортное средство PAMİR 4x4

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 15:33
    На ADEX 2026 представлено турецкое военное транспортное средство PAMİR 4x4

    Тактическое колесное транспортное средство PAMİR 4x4, произведенное турецкой компанией BMC, продемонстрировано на 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2026" в Бакинском Экспо-центре.

    Как сообщает Report, транспортное средство представляет собой многоцелевую тактическую бронированную машину, предназначенную для перевозки грузов и личного состава.

    Оно оснащено камуфляжной окраской, современными системами освещения и прочной конструкцией передней решетки для безопасной перевозки личного состава и грузов в сложных условиях местности.

    На ADEX 2026 представлено турецкое военное транспортное средство PAMİR 4x4
    На ADEX 2026 представлено турецкое военное транспортное средство PAMİR 4x4
    На ADEX 2026 представлено турецкое военное транспортное средство PAMİR 4x4

    Международная военная выставка ADEX-2026
    Фото
    "ADEX 2026"da Türkiyə istehsalı olan PAMİR 4x4 hərbi nəqliyyat vasitəsi ilk dəfə nümayiş olunub
    Фото
    Turkish-made PAMIR 4x4 military vehicle showcased at ADEX 2026
    MiniBoss
    MiniBoss

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