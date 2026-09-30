İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "ADEX 2026"da Türkiyə istehsalı olan PAMİR 4x4 hərbi nəqliyyat vasitəsi ilk dəfə nümayiş olunub

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:08
    ADEX 2026da Türkiyə istehsalı olan PAMİR 4x4 hərbi nəqliyyat vasitəsi ilk dəfə nümayiş olunub

    Türkiyənin BMC şirkətinin istehsal etdiyi PAMİR 4x4 taktik təkərli nəqliyyat vasitəsi Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən "ADEX 2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində ilk dəfə nümayiş olunub.

    "Report"un məlumatına görə, nəqliyyat vasitəsi yük və heyət daşınması üçün nəzərdə tutulmuş çoxtəyinatlı taktiki zirehli maşındır.

    O, şəxsi heyətin və yüklərin çətin ərazi şəraitində təhlükəsiz daşınması üçün kamuflyaj rənglənməsinə, müasir işıqlandırma sistemlərinə və möhkəm ön barmaqlıq strukturuna malikdir.

    ADEX 2026da Türkiyə istehsalı olan PAMİR 4x4 hərbi nəqliyyat vasitəsi ilk dəfə nümayiş olunub
    ADEX 2026da Türkiyə istehsalı olan PAMİR 4x4 hərbi nəqliyyat vasitəsi ilk dəfə nümayiş olunub
    ADEX 2026da Türkiyə istehsalı olan PAMİR 4x4 hərbi nəqliyyat vasitəsi ilk dəfə nümayiş olunub

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Zirehli maşın Hərbi texnika
    Foto
    На ADEX 2026 представлено турецкое военное транспортное средство PAMİR 4x4
    Foto
    Turkish-made PAMIR 4x4 military vehicle showcased at ADEX 2026
    MiniBoss
    MiniBoss

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