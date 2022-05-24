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МО: Совершивший автохулиганство солдат самовольно покинул воинскую часть

МО: Совершивший автохулиганство солдат самовольно покинул воинскую часть Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о солдате, совершившем автохулиганство.
Армия
24 мая 2022 г. 11:33
МО: Совершивший автохулиганство солдат самовольно покинул воинскую часть

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о солдате, совершившем автохулиганство.

Как сообщили Report в министерстве, солдат Меликов Азиз Султанпаша оглу, проходивший срочную действительную военную службу в N-ской воинской части, самовольно покинул воинскую часть, проявив недисциплинированность, а также совершил другие незаконные действия.

"В связи с этим надлежащие документы в отношении А.Меликова в марте текущего года были направлены в военную прокуратуру гарнизона, в котором он служил.

11 апреля в отношении него было возбуждено уголовное дело, документы переданы в Республиканскую военную прокуратуру для принятия необходимых мер в рамках законов Азербайджана".

Отметим, что А.Меликов снял на видео собственные автохулиганские действия и поделился видео в своем профиле в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Avtoxuliqanlıq edən əsgər hərbi hissəni özbaşına tərk edib"

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