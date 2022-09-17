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МО: При предотвращении армянской провокации ранены 282 военнослужащих ВС Азербайджана

МО: При предотвращении армянской провокации ранены 282 военнослужащих ВС Азербайджана При предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении 282 военнослужащих Азербайджанской армии получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести.
Армия
17 сентября 2022 г. 14:54
МО: При предотвращении армянской провокации ранены 282 военнослужащих ВС Азербайджана

При предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении 282 военнослужащих Азербайджанской армии получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Было отмечено, что 43 из 282 раненых военнослужащих вернулись в ряды армии после оказания первичной медицинской помощи, состояние 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 - как средней тяжести, а состояние 21 - как тяжелое.

В то же время в результате провокации вооруженных сил Армении были ранены двое мирный жителей.

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Версия на английском языке Azerbaijani discloses number of servicemen injured while preventing provocation committed by Armenia 
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycanın 282 hərbçisi yaralanıb, 21 nəfərin durumu ağırdır

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