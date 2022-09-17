МО: При предотвращении армянской провокации ранены 282 военнослужащих ВС Азербайджана

При предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении 282 военнослужащих Азербайджанской армии получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести.

При предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении 282 военнослужащих Азербайджанской армии получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Было отмечено, что 43 из 282 раненых военнослужащих вернулись в ряды армии после оказания первичной медицинской помощи, состояние 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 - как средней тяжести, а состояние 21 - как тяжелое.

В то же время в результате провокации вооруженных сил Армении были ранены двое мирный жителей.