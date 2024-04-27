Состоялась церемония очередного выпуска "Базового курса морских коммандос"

27 апреля в воинской части Военно-морских сил (ВМС) состоялась церемония очередного выпуска "Базового курса морских коммандос", в котором также приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Казахстана.

27 апреля в воинской части Военно-морских сил (ВМС) состоялась церемония очередного выпуска "Базового курса морских коммандос", в котором также приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Казахстана.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В церемонии участвовали первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, а также турецкие и казахстанские военнослужащие.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Казахстана.

Начальники генштабов Азербайджанской армии и ВС Казахстана, выступая на мероприятии, отметили важность проведения подобных курсов и тренингов в целях подготовки квалифицированных и профессиональных военных кадров.

В то же время было положительно оценено участие азербайджанских и казахстанских морских пехотинцев в совместных учениях. Было отмечено, что в оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024", которые пройдут в этом году в казахстанском городе Актау, примет участие группа военнослужащих из всех родов войск азербайджанской армии, а также авиационные средства и военные корабли.

Занятия по специальной подготовке военнослужащих, проведенные азербайджанскими и турецкими инструкторами на морском полигоне и тренинговом центре ВМС, были высоко оценены.

Генерал-полковник К.Велиев поблагодарил профессиональных инструкторов за высокий уровень организации и проведения курса, поздравил выпускников, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

После завершения официальной части было продемонстрировано современное оружие, боевые и транспортные средства, находящиеся в распоряжении морских пехотинцев и спецназа.