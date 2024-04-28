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В азербайджанской армии состоялось первенство по военизированному кроссу

В азербайджанской армии состоялось первенство по военизированному кроссу В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2024 год, состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.
Армия
28 апреля 2024 г. 09:30
В азербайджанской армии состоялось первенство по военизированному кроссу

Состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В состязаниях, проходивших в личном и командном зачетах, принимали участие 9 команд в составе 27 военнослужащих, служащих в различных видах войск.

Военнослужащие померились силами в стрельбе, метании гранат и кроссе на 3 километра.

В личном зачёте 1-е место занял солдат Мирсадиг Мамедов, 2-е место - гизирь Турал Мамедов, а 3-е место - военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азиз Гусейнов.

По итогам состязаний победившие команды и отличившиеся в личном зачёте были награждены дипломами, кубками и медалями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda hərbiləşdirilmiş kross birinciliyi keçirilib

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