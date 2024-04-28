В азербайджанской армии состоялось первенство по военизированному кроссу

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2024 год, состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Состоялось первенство по военизированному кроссу среди военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В состязаниях, проходивших в личном и командном зачетах, принимали участие 9 команд в составе 27 военнослужащих, служащих в различных видах войск.

Военнослужащие померились силами в стрельбе, метании гранат и кроссе на 3 километра.

В личном зачёте 1-е место занял солдат Мирсадиг Мамедов, 2-е место - гизирь Турал Мамедов, а 3-е место - военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азиз Гусейнов.

По итогам состязаний победившие команды и отличившиеся в личном зачёте были награждены дипломами, кубками и медалями.