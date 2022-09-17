Состояние раненых в Кяльбаджаре гражданских лиц удовлетворительное

Состояние Асима Мусаева, получившего осколочное ранение в левую ногу во время взрыва снаряда в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении в Кяльбаджаре, и Арзумана Оруджева, получившего ранение в лодыжку, удовлетворительное

Состояние Асима Мусаева, получившего осколочное ранение в левую ногу во время взрыва снаряда в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении в Кяльбаджаре, и Арзумана Оруджева, получившего ранение в лодыжку, удовлетворительное.

Как сообщили западному бюро Report из больницы, в которой А.Мусаев проходит лечение, при поступлении в медицинское учреждение он был в тяжелом состоянии.

В результате усилий врачей ногу А.Мусаева удалось спасти от ампутации: "В настоящее время его состояние стабилизировалось".

Состояние другого пострадавшего в Кяльбаджаре - А.Оруджева также оценивается как удовлетворительное. Он выписан после оказания первой помощи.

Отметим, что с ночных часов 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В результате погибли 77 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Кроме того, были ранены житель села Бозлу Кяльбаджарского района Мусаев Асим Иса оглу 1975 года рождения и житель села Агдабан Кяльбаджарского района Оруджев Арзуман Иман оглу 1984 года рождения.