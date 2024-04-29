О нас

Представители Аппарата Омбудсмена посетили Главный клинический госпиталь

Представители Аппарата Омбудсмена посетили Главный клинический госпиталь В соответствии с планом совместных мероприятий на 2024 год, подписанным между министерством обороны Азербайджана и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата посетили Главный клинический госпиталь Минобороны.
Армия
29 апреля 2024 г. 20:35
Представители Аппарата Омбудсмена посетили Главный клинический госпиталь

В соответствии с планом совместных мероприятий на 2024 год, подписанным между министерством обороны Азербайджана и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата посетили Главный клинический госпиталь Минобороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Гости ознакомились с условиями, созданными в отделениях госпиталя, оснащенных современным медицинским оборудованием, поинтересовались состоянием здоровья военнослужащих, проходящих здесь лечение, в том числе организацией и обеспечением медицинского обслуживания.

Делегация была подробно проинформирована о повседневной работе медицинского персонала.

Сотрудники Аппарата высоко оценили уровень оказываемых медицинских услуг и организацию лечения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоOmbudsman's Office reps visit Main Clinical Hospital in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Aparatının nümayəndələri Baş Klinik Hospitalda olublar

Самое важное

Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi