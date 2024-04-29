Представители Аппарата Омбудсмена посетили Главный клинический госпиталь

В соответствии с планом совместных мероприятий на 2024 год, подписанным между министерством обороны Азербайджана и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата посетили Главный клинический госпиталь Минобороны.

В соответствии с планом совместных мероприятий на 2024 год, подписанным между министерством обороны Азербайджана и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата посетили Главный клинический госпиталь Минобороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Гости ознакомились с условиями, созданными в отделениях госпиталя, оснащенных современным медицинским оборудованием, поинтересовались состоянием здоровья военнослужащих, проходящих здесь лечение, в том числе организацией и обеспечением медицинского обслуживания.

Делегация была подробно проинформирована о повседневной работе медицинского персонала.

Сотрудники Аппарата высоко оценили уровень оказываемых медицинских услуг и организацию лечения.