Руководство Академии ВВС Пакистана посетило Национальный университет обороны Азербайджана

Находящиеся с визитом в Азербайджане руководство и слушатели Военной академии ВВС Исламской Республики Пакистан посетили Азербайджанский Национальный университет обороны.
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Гостям рассказали о реформах, проводимых в области военного образования в азербайджанской армии по указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева после славной победы в 44-дневной Отечественной войне, о применяемых технологических инновациях.
Пакистанскую делегацию ознакомили с историей Национального университета обороны, его образовательной системой и учебным процессом, а также научной деятельностью.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду касающихся военного образования вопросов, представляющих взаимный интерес.
В заключение стороны обменялись подарками.