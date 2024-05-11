Замминистра обороны Азербайджана уволен в запас

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева было доведено до сведения участников совещания, состоявшегося под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководство Минобороны поблагодарило генерал-лейтенанта Р.Тахирова за многолетнюю примерную службу в азербайджанской армии.