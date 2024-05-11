О нас

В ходе учебных сборов военнообязанные выполнили очередные задачи

В ходе учебных сборов военнообязанные выполнили очередные задачи На учебных сборах с участием группы военнообязанных, проходящих в воинских частях в соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки на 2024 год, выполнены очередные задачи.
Армия
11 мая 2024 г. 15:03
В ходе учебных сборов военнообязанные выполнили очередные задачи

На учебных сборах с участием группы военнообязанных, проходящих в воинских частях в соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки на 2024 год, выполнены очередные задачи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В рамках сборов проводятся просветительские беседы с личным составом, проходят занятия на знание уставов, по огневой, строевой, юридической, инженерной, коммуникационной, военно-медицинской подготовке и другие занятия.

В ходе учебных сборов выполняются мероприятия, направленные на повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, призванных из запаса, совершенствование их воинских навыков, знаний и умений, осваиваются правила эксплуатации современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале азербайджанской армии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi vəzifəlilərin təlim toplanışında növbəti tapşırıqlar icra edilir

Другие новости из категории

Замминистра обороны Азербайджана уволен в запас
Замминистра обороны Азербайджана уволен в запас
11 мая 2024 г. 14:23
В министерстве обороны Азербайджана прошло совещание
ФотоВ министерстве обороны Азербайджана прошло совещание
11 мая 2024 г. 14:21
Делегация Национального университета обороны Турции посетила освобожденные территории
ФотоДелегация Национального университета обороны Турции посетила освобожденные территории
10 мая 2024 г. 17:19
В армии Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги
ФотоВ армии Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги
10 мая 2024 г. 16:42
Курсанты Военного лицея провели флешмоб в память о Гейдаре Алиеве
Курсанты Военного лицея провели флешмоб в память о Гейдаре Алиеве
10 мая 2024 г. 12:10
В Конье продолжаются учения Anatolian Phoenix-2024
В Конье продолжаются учения Anatolian Phoenix-2024
9 мая 2024 г. 17:36
Личный состав Минобороны почтил память погибших во Второй мировой войне
ФотоЛичный состав Минобороны почтил память погибших во Второй мировой войне
9 мая 2024 г. 17:00
Минобороны Турции: Мы проведем совместные военные учения с участием Азербайджана и Грузии
Минобороны Турции: Мы проведем совместные военные учения с участием Азербайджана и Грузии
9 мая 2024 г. 13:31
Проведено мероприятие по случаю Дня формирования воинской части ВМС Азербайджана
ФотоПроведено мероприятие по случаю Дня формирования воинской части ВМС Азербайджана
8 мая 2024 г. 21:13
Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС
ФотоДелегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС
8 мая 2024 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi