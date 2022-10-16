МО: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана попали под обстрел.

Под обстрел попали позиции армии Азербайджана в направлении Кельбаджара, Лачина и Товуза.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

15 октября с 15:20 до 18:00 и в ночь на 16 октября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в Еникенде и Юхары Шорке Басаркечерского района, Гарашене Горусского района, Чинарлы Товузгалинского района обстреляли с перерывами из стрелкового оружия различного калибра позиции армии Азербайджана, расположенные в направлениях Джамилли и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, Гусула Лачинского района, а также Коханаби Товузского района.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные меры реагирования.