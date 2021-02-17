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Минометные батареи азербайджанской армии провели боевые стрельбы 

Минометные батареи азербайджанской армии провели боевые стрельбы  Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021-й год, в учебных центрах и на полигонах с расчетами минометных батарей проводятся учебные тренировки с боевой стрельбой.
Армия
17 февраля 2021 г. 18:32
Минометные батареи азербайджанской армии провели боевые стрельбы 

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021-й год, в учебных центрах и на полигонах с расчетами минометных батарей проводятся учебные тренировки с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.

Военнослужащие также выполняют задачи по поражению из минометов целей, расположенных на разных расстояниях.

Учебные тренировки продолжаются.

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Версия на английском языке ФотоMortar batteries of Azerbaijani Army conduct combat fires
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun minaatan batareyaları döyüş atışları icra edir

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