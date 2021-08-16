Минобороны: Жизни азербайджанских миротворцев в Кабуле ничего не угрожает

В настоящее время напряженности на участке Международного аэропорта Кабула, который охраняют и защищают азербайджанские миротворцы, не наблюдается.

В настоящее время напряженности на участке Международного аэропорта Кабула, который охраняют и защищают азербайджанские миротворцы, не наблюдается.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Подчеркивается, что жизни азербайджанских миротворцев ничего не угрожает:

"Несмотря на напряженную обстановку в регионе, миротворческое подразделение Азербайджанской армии в составе 120 человек совместно с турецкими силами продолжает выполнять свои служебные обязанности в целях обеспечения безопасности аэропорта".