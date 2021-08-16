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Минобороны: Жизни азербайджанских миротворцев в Кабуле ничего не угрожает

Минобороны: Жизни азербайджанских миротворцев в Кабуле ничего не угрожает В настоящее время напряженности на участке Международного аэропорта Кабула, который охраняют и защищают азербайджанские миротворцы, не наблюдается.
Армия
16 августа 2021 г. 14:19
Минобороны: Жизни азербайджанских миротворцев в Кабуле ничего не угрожает
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В настоящее время напряженности на участке Международного аэропорта Кабула, который охраняют и защищают азербайджанские миротворцы, не наблюдается.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Подчеркивается, что жизни азербайджанских миротворцев ничего не угрожает:

"Несмотря на напряженную обстановку в регионе, миротворческое подразделение Азербайджанской армии в составе 120 человек совместно с турецкими силами продолжает выполнять свои служебные обязанности в целях обеспечения безопасности аэропорта".

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Версия на английском языке No threat to Azerbaijani peacekeepers' lives at Kabul airport, Defense Ministry says
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan sülhməramlılarının həyatı üçün hazırda təhlükə yoxdur"

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