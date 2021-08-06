О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии

Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии 5 августа в 23:00 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Юхары Загалы Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении нас
Армия
6 августа 2021 г. 11:32
Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
0 : 00
0 : 00

5 августа в 23:00 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Юхары Загалы Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Истису Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями Азербайджанских войск.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reports yet another violation of ceasefire by Armenians
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən mövqelərimiz atəşə tutulub"

Самое важное

Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
6 августа 2021 г. 11:32
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
6 августа 2021 г. 10:02
Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день
Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день
5 августа 2021 г. 23:38
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
5 августа 2021 г. 17:17
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
5 августа 2021 г. 13:36
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
5 августа 2021 г. 13:31
Из Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
ФотоИз Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
5 августа 2021 г. 11:52
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
5 августа 2021 г. 11:11
Введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск
ФотоВведены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск
5 августа 2021 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi