Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями провели совместное мероприятие в воинской части

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В связи с выполнением плана совместной деятельности на 2018 год между министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями проведена встреча в одной из воинских частей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Участвующие на мероприятии представитель министерства обороны полковник-лейтенант Емин Сафаров и заместитель исполнительного директора Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Джейхун Алиев выступили перед личным составом.

Дж.Алиев выступил на темы "Меры, принимаемые руководством государства в деле сохранения национально-духовных ценностей", "Роль религии в воспитании молодежи в военно-патриотическом духе", "Традиционный Ислам в Азербайджане и внешние угрозы", "Религиозный радикализм и Исламский мир", а также ответил на многочисленные вопросы военнослужащих.