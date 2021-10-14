Минобороны Азербайджана уточнило информацию о предполагаемом сотруднике госпиталя

"В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что человек по имени Алиева Хюрниса, якобы работающая в Главном клиническом госпитале Министерства обороны Азербайджана, требует различные суммы денег от военнослужащих, потерявших здоровье во время Отеч

"В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что человек по имени Алиева Хюрниса, якобы работающая в Главном клиническом госпитале Министерства обороны Азербайджана, требует различные суммы денег от военнослужащих, потерявших здоровье во время Отечественной войны, в обмен на предоставление документа под названием Форма-11".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что указанный человек не работает в Главном клиническом госпитале: "Мы считаем, что обнародование такой информации на основе неподтвержденных слухов является целенаправленным черным пиаром, наносящим ущерб имиджу Министерства обороны и победившей армии, принесшей нашему народу славную победу.

Категорически осуждаем распространение в электронных информационных ресурсах, а также в других средствах массовой информации, не нашедшей официального подтверждения, не уточненной в Министерстве обороны информации о деятельности какого-либо учреждения, которая может служить интересам противника, также призываем наших граждан и представителей прессы воздержаться от подобных шагов.

С другой стороны, обращаем внимание на то, что указанный документ предоставляется не медицинскими учреждениями Министерства обороны, а соответствующими воинскими частями, в которых проходят службу военнослужащие".