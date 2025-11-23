Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Армия
    • 23 ноября, 2025
    • 12:42
    Министерство обороны Азербайджана опубликовало обзор деятельности за прошедшую неделю.

    Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:

    Видео
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
    Видео
    Azerbaijani Defense Ministry presents weekly summary of events

