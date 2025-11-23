İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    • 23 noyabr, 2025
    • 12:41
    Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Video
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

