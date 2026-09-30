Минобороны Азербайджана и компании оборонпрома Турции подписали соглашения о сотрудничестве

Министерство обороны Азербайджана и компании оборонной промышленности Турции подписали соглашения о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно информации, состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и председателя Управления оборонной промышленности при Администрации Президента Турции Халуком Гёргюном, находящимся с официальным визитом в нашей стране с целью участия в 6-й Азербайджанской Международной оборонной выставке ADEX-2026, проходящей в Бакинском Экспо Центре.

Отмечается, что на встрече было отмечено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной и военно-технической сферах, а также то, что существующее стратегическое союзничество и сотрудничество в области обороны направлены на поддержку региональной безопасности, устойчивого мира и стабильности.

Генерал-полковник Закир Гасанов и Халук Гёргюн обсудили текущее состояние и перспективы развития совместных проектов в оборонной сфере, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Гёргюн выразил удовлетворение положительной динамикой связей в области военного и военно-технического сотрудничества с братским Азербайджаном.

В рамках международной выставки был проведен осмотр стендов, принадлежащих турецким военно-промышленным компаниям ASELSAN, Baykar, Roketsan и TUSAŞ, азербайджанской делегации была предоставлена подробная информация о демонстрируемых вооружениях, технике, авиационных и летательных средствах.