İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 19:08
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib

    Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən "ADEX-2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak etmək məqsədilə ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezident Administrasiyası yanında Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri Haluk Görgün arasında görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi və hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirildiyi, mövcud olan strateji müttəfiqliyin və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın regional təhlükəsizliyə, dayanıqlı sülhə və sabitliyə dəstək məqsədi daşıdığı xüsusi qeyd edilib.

    Z. Həsənov və H. Görgün müdafiə sahəsində birgə layihələrin mövcud vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıb.

    H. Görgün Azərbaycanla hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlıq sahələrində əlaqələrin müsbət dinamikasından məmnun olduğunu bildirib.

    Beynəlxalq sərgi çərçivəsində Türkiyənin "ASELSAN", "Baykar", "Roketsan" və "TUSAŞ" hərbi-sənaye şirkətlərinə məxsus stendlərə baxış keçirilib, nümayiş etdirilən silah, texnika, aviasiya və uçuş vasitələri haqqında Azərbaycan nümayəndə heyətinə ətraflı məlumat verilib.

    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib
    Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi sahələr müzakirə edilib

    Zakir Həsənov Haluk Görgün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
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    Минобороны Азербайджана и компании оборонпрома Турции подписали соглашения о сотрудничестве
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    Azerbaijan's Ministry of Defense, Turkish defense industry companies sign cooperation agreements
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