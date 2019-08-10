 Наверх

Минобороны Азербайджана выразило соболезнование российской стороне

Минобороны Азербайджана выразило соболезнование российской стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру обороны Росси генералу армии Сергею Шойгу.

Report со ссылкой на Министерство обороны приводит текст письма:

"Глубоко потрясен известием по поводу трагической гибели сотрудников госкорпорации "Росатом" в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области.

От имени личного состава Вооруженных Сил Азербайджана и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!