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Министры обороны Азербайджана и Турции провели встречу в Зангилане

Министры обороны Азербайджана и Турции провели встречу в Зангилане В рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Зангиланском районе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Армия
27 октября 2021 г. 09:27
Министры обороны Азербайджана и Турции провели встречу в Зангилане

В рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Зангиланском районе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Ггенерал-полковник З.Гасанов отметил, что рад встрече со своим коллегой в освобожденном Зангилане и выразил признательность за моральную поддержку, оказанную братской Турцией в годы Отечественной войны.

Министр обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.

В свою очередь Х.Акар подчеркнул важность исторической встречи и отметил, что стратегический союз основан на дружбе и братских отношениях.

На встрече также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish defense ministers meet in liberated Zangilan
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənovla Hulusi Akar arasında görüş olub

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