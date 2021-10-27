Министры обороны Азербайджана и Турции провели встречу в Зангилане

В рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Зангиланском районе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Ггенерал-полковник З.Гасанов отметил, что рад встрече со своим коллегой в освобожденном Зангилане и выразил признательность за моральную поддержку, оказанную братской Турцией в годы Отечественной войны.
Министр обороны выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.
В свою очередь Х.Акар подчеркнул важность исторической встречи и отметил, что стратегический союз основан на дружбе и братских отношениях.
На встрече также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.