Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили развитие военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с вице-премьером и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, находящимся с визитом в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Глава азербайджанского оборонного ведомства поприветствовал словацкого коллегу и отметил важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

Роберт Калиняк поблагодарил за теплый прием и поздравил азербайджанского коллегу с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне. Он подчеркнул значение взаимных визитов для укрепления двусторонних военных связей.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области обороны, военной техники и военного образования, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.