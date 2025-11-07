Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили развитие военного сотрудничества

    Армия
    • 07 ноября, 2025
    • 18:08
    Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с вице-премьером и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, находящимся с визитом в Баку.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Глава азербайджанского оборонного ведомства поприветствовал словацкого коллегу и отметил важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

    Роберт Калиняк поблагодарил за теплый прием и поздравил азербайджанского коллегу с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне. Он подчеркнул значение взаимных визитов для укрепления двусторонних военных связей.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области обороны, военной техники и военного образования, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Азербайджан Словакия Закир Гасанов Минобороны Азербайджана
    Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub

