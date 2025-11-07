Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub
- 07 noyabr, 2025
- 17:59
Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanda səfərdə olan Slovakiyanın Baş nazirinin müavini və müdafiə naziri Robert Kalinak ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müdafiə naziri slovakiyalı qonağı salamlayaraq onu Azərbaycanda görməkdən məmnun olduğunu bildirib. General-polkovnik Z.Həsənov ölkələrarasında mövcud hərbi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Səmimi qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən R.Kalinak Vətən müharibəsində qazanılan Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə həmkarını təbrik edib. Hərbi əlaqələrimizin genişləndirilməsində qarşılıqlı səfərlərin zəruriliyini diqqətə çatdırıb.
Görüşdə tərəflər, həmçinin hərbi, hərbi-texniki, hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və yeni perspektivlərini müzakirə edib, müdafiə sahəsində maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.