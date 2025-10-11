Яшар Гюлер и Керим Велиев ознакомились с ходом учений Ateş Serbest-2025 - ОБНОВЛЕНО

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев приняли участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках учений Ateş Serbest-2025 в Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

За учениями также наблюдали начальник Генерального штаба турецкой армии, генерал армии Селчук Байрактароглу, командующий военно-морскими силами адмирал Эрджюмент Татлыоглу, командующий военно-воздушными силами генерал Зия Джамаль Кадыоглу, командующий сухопутными войсками генерал-майор Нахит Шеноглу.

Яшар Гюлер встретился с личным составом, принимавшим участие в учениях, и поздравил отличившихся военнослужащих.

По приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генерала армии Сельчукa Байрактароглу первый заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Турции для участия в "Дне высокопоставленного наблюдателя", проводимого в ходе учений Ateş Serbest-2025.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев встретился в Анкаре со своим турецким коллегой. На встрече были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии также принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в ходе учений Ateş Serbest-2025.