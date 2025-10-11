İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Yaşar Gülər Kərim Vəliyevlə birlikdə "Atəş sərbəst-2025" təlimini izləyib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    • 11 oktyabr, 2025
    • 19:15
    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyevlə birlikdə "Atəş sərbəst-2025" təliminin müşahidəçi gününü izləyib.

    Türkiyə ordusunun Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Səlcuq Bayraktaroğlu, Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanı admiral Ərcüment Tatlıoğlu, Hərbi Hava Qüvvələri komandanı general Ziya Camal Kadıoğlu, Quru Qoşunlarının komandanı general-mayor Nahit Şenoğul da təlimi izləyiblər.

    Hərbçilər şərti hədəfləri dəqiqliklə vurublar.

    Yaşar Gülər ​​təlimdə iştirak edən şəxsi heyətlə görüşüb və fərqlənən hərbi qulluqçuları təbrik edib.

    19:10

    Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlunun dəvəti ilə "Atəş Sərbəst-2025" təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü"ndə iştirak etmək üçün qardaş ölkəyə səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    General-polkovnik K.Vəliyev Ankarada türkiyəli həmkarı ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığa dair maraq doğuran məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.

    Səfər çərçivəsində Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi, həmçinin "Atəş Sərbəst-2025" təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü"ndə iştirak edib.

    Türkiyə Yaşar Gülər Kərim Vəliyev Müdafiə Nazirliyi
    Яшар Гюлер и Керим Велиев ознакомились с ходом учений Ateş Serbest-2025 - ОБНОВЛЕНО

