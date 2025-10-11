Yaşar Gülər Kərim Vəliyevlə birlikdə "Atəş sərbəst-2025" təlimini izləyib - YENİLƏNİB
- 11 oktyabr, 2025
- 19:15
Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyevlə birlikdə "Atəş sərbəst-2025" təliminin müşahidəçi gününü izləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Türkiyə ordusunun Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Səlcuq Bayraktaroğlu, Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanı admiral Ərcüment Tatlıoğlu, Hərbi Hava Qüvvələri komandanı general Ziya Camal Kadıoğlu, Quru Qoşunlarının komandanı general-mayor Nahit Şenoğul da təlimi izləyiblər.
Hərbçilər şərti hədəfləri dəqiqliklə vurublar.
Yaşar Gülər təlimdə iştirak edən şəxsi heyətlə görüşüb və fərqlənən hərbi qulluqçuları təbrik edib.
19:10
Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlunun dəvəti ilə "Atəş Sərbəst-2025" təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü"ndə iştirak etmək üçün qardaş ölkəyə səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
General-polkovnik K.Vəliyev Ankarada türkiyəli həmkarı ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığa dair maraq doğuran məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi, həmçinin "Atəş Sərbəst-2025" təliminin "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü"ndə iştirak edib.
Ateş Serbest 2025 Faaliyeti’nin Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Polatlı’daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat bölgesinde başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2025
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünün sergilendiği faaliyeti, Millî Savunma Bakanımız Sn. Yaşar Güler’in beraberindeki; Genelkurmay… pic.twitter.com/nSONpqz5UR