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    Министр обороны проверил ход строительных работ в новом военном городке, строящемся в прифронтовой зоне

    Закир Гасанов дал соответствующие поручения и рекомендации

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства сегодня проверили ход строительных работ в новом военном городке, строящемся в прифронтовой зоне.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Побывав в штабе, общежитии солдат, арсенале, строевой площади, столовой, комплексе котельная-прачечная-баня и других строящихся объектах, министр обороны дал соответствующие поручения и рекомендации.

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