Министр обороны проверил ход строительных работ в новом военном городке, строящемся в прифронтовой зоне

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства сегодня проверили ход строительных работ в новом военном городке, строящемся в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Побывав в штабе, общежитии солдат, арсенале, строевой площади, столовой, комплексе котельная-прачечная-баня и других строящихся объектах, министр обороны дал соответствующие поручения и рекомендации.