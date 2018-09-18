Министр обороны проверил боеготовность подразделений, расположенных на высочайших горных вершинах

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства проверили боевую готовность подразделений, расположенных вдоль линии соприкосновения войск на высоких горных вершинах.

Как сообщили Report в министерстве обороны, заслушав подробные доклады об оперативной обстановке на этом направлении фронта, министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника.

Поинтересовавшись боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих в подразделениях, дислоцированных на линии противостояния с противником в горной местности и сложных климатических условиях, министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам в связи с своевременным и качественным выполнением необходимых подготовительных работ к зимнему периоду.

Проверив организацию военной службы и боевого дежурства, генерал-полковник З.Гасанов от имени Верховного главнокомандующего вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.