​Министр обороны провел встречу с офицерским составом

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства обороны провели встречу с командным составом и другими должностными лицами воинских частей, находящихся в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи министру обороны была доложена оперативная обстановка, состояние боевой готовности, система обороны и ее всестороннее обеспечение, а также ряд других служебных вопросов.

Генерал-полковник З.Гасанов отдал соответствующие указы командному и начальствующему составу по уделению повышенного внимания боевой подготовке личного состава с учетом сложности рельефа и характеристики местности, усилению бдительности во время несения боевого дежурства, а также выполнения поставленных задач вовремя и с точностью.