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    ​Министр обороны провел встречу с офицерским составом

    Закир Гасанов отдал соответствующие указы командному и начальствующему составу для выполнения поставленных задач

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства обороны провели встречу с командным составом и другими должностными лицами воинских частей, находящихся в прифронтовой зоне.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе встречи министру обороны была доложена оперативная обстановка, состояние боевой готовности, система обороны и ее всестороннее обеспечение, а также ряд других служебных вопросов.

    Генерал-полковник З.Гасанов отдал соответствующие указы командному и начальствующему составу по уделению повышенного внимания боевой подготовке личного состава с учетом сложности рельефа и характеристики местности, усилению бдительности во время несения боевого дежурства, а также выполнения поставленных задач вовремя и с точностью.

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