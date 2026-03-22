Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру, а также заместителю премьер-министра и государственному министру по делам обороны Катара шейху Сауду бин Абдулрахману бин Хасану Аль Тани.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в тексте соболезнования говорится:

"Сообщение о крушении вертолета Вооруженных сил Катара, выполнявшего учебный полет в рамках Объединенного совместного командования Катар–Турция и упавшего в море из-за технической неисправности, а также о гибели в результате аварии одного военнослужащего Вооруженных сил Турции, двух технических сотрудников компании ASELSAN и четырех военнослужащих Вооруженных сил Катара глубоко опечалило меня.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, разделяю их горе и желаю упокоения душам погибших".