Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару

    Армия
    • 22 марта, 2026
    • 17:00
    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции и Катару

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру, а также заместителю премьер-министра и государственному министру по делам обороны Катара шейху Сауду бин Абдулрахману бин Хасану Аль Тани.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в тексте соболезнования говорится:

    "Сообщение о крушении вертолета Вооруженных сил Катара, выполнявшего учебный полет в рамках Объединенного совместного командования Катар–Турция и упавшего в море из-за технической неисправности, а также о гибели в результате аварии одного военнослужащего Вооруженных сил Турции, двух технических сотрудников компании ASELSAN и четырех военнослужащих Вооруженных сил Катара глубоко опечалило меня.

    Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, разделяю их горе и желаю упокоения душам погибших".

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə və Qətərə başsağlığı verib
    Azerbaijan's defense minister condoles with Türkiye and Qatar
    Ты - Король

    Последние новости

    Лента новостей